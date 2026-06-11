A oferta inicial público (IPO, em inglês) da SpaceX se aproxima e a reserva de ações da oferta pública que os investidores registram seus pedidos se encerra hoje, com o preço da ação devendo ser definido amanhã e o início das negociações na sexta-feira, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

A SpaceX planeja vender US$ 75 bilhões em ações, segundo a Reuters, mas há demanda de US$ 250 bilhões, acima de cerca de US$ 150 bilhões na segunda-feira. Isso significa que foram colocados mais de três dólares em ordens para cada dólar de ações a ser vendido. No jargão de Wall Street, a oferta está atualmente cerca de 3,3 vezes sobrescrita.

Ainda assim, os banqueiros provavelmente esperam chegar a quatro ou cinco vezes de sobrescrição. Estar sobrescrita é o mínimo necessário para um IPO bem-sucedido. Os investidores sabem que as empresas precisam superar esses números para haver uma alta após a divulgação de resultados.

Fundos soberanos do Golfo fizeram pedidos de ações no valor de vários bilhões de dólares na IPO da SpaceX, segundo a Bloomberg, no mais recente sinal das ambições da região de continuar desempenhando um papel de liderança no financiamento da expansão global da infraestrutura de inteligência artificial (IA). O Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita e a Autoridade de Investimento do Kuwait (KIA) teriam, cada um, feito pedidos de ações no valor de US$ 1 bilhão a US$ 5 bilhões, disseram as fontes familiarizadas com o assunto.

A empresa espacial de Elon Musk já vale mais do que todas as empresas do setor aeroespacial e de defesa do S&P 500. Isso inclui cerca de uma dúzia de companhias, entre elas GE Aerospace, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman e RTX. As empresas aeroespaciais do S&P valem aproximadamente US$ 1,5 trilhão. A SpaceX será avaliada em cerca de US$ 1,8 trilhão, com base no preço esperado do IPO de US$ 135 por ação.

Esses players aeroespaciais também geram aproximadamente US$ 500 bilhões em receita anual, mais de 10 vezes o que se espera que a SpaceX produza em 2026.

*Com informações da Dow Jones Newswires.