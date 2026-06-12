As bolsas europeias operam em forte alta na manhã desta sexta-feira, 12, à medida que esperanças renovadas de um acordo entre Estados Unidos e Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio derrubam o petróleo e impulsionam o apetite por risco.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 1,80%, a 632,71 pontos. Entre os setores, o subíndice de viagens e lazer saltava 5,2% e o bancário subia 4%.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, cancelou um novo ataque planejado contra o Irã após líderes do país persa supostamente terem aprovado um acordo preliminar para suspender as hostilidades.

No fim da madrugada, circularam relatos de que o acerto prevê que Washington se comprometa a suspender as sanções ao petróleo iraniano e que Teerã garanta a reabertura do Estreito de Ormuz, por onde, em condições normais, transita cerca de 20% do petróleo mundial.

Em reação a esses detalhes, o petróleo Brent - referência internacional - caía mais de 4% no início da manhã, para cerca de US$ 86,5 por barril.

A pressão inflacionária causada pela disparada do petróleo durante a guerra levou o Banco Central Europeu (BCE) a elevar ontem os juros da zona do euro pela primeira vez desde setembro de 2023.

Às 6h40 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 1,28%, a de Paris avançava 2,35% e a de Frankfurt ganhava 1,96%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham altas de 2,23%, 2,58% e 0,50%, respectivamente.