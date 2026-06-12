A Oracle recebeu um contrato de US$ 395,8 milhões para fornecer uma plataforma de recursos humanos para o governo federal dos EUA.

A empresa de software e computação em nuvem afirmou nesta quinta-feira, 11, que a nova plataforma seria o sistema único e abrangente de registro para gestão de força de trabalho, substituindo mais de 100 sistemas separados.

O Escritório de Gestão de Pessoal dos EUA, conhecido como OPM, que concedeu o contrato, espera que a consolidação de seus sistemas em uma única plataforma em nuvem reduza os custos para os contribuintes em mais de 90%. A medida também visa aumentar a eficiência e a segurança para agências e funcionários.

"A infraestrutura de RH do governo federal tornou-se desnecessariamente fragmentada", disse Scott Kupor, diretor do OPM. "Este é um passo importante para melhorar a interoperabilidade, fortalecer as capacidades de dados da força de trabalho e oferecer uma experiência de RH mais eficaz e responsável em todo o governo federal."

O OPM afirmou que o contrato segue um processo de avaliação competitiva que incluiu testes e contribuições de agências de todo o governo.

Sob o contrato, a Oracle fornecerá a plataforma de RH com inteligência artificial (IA) para cerca de dois milhões de funcionários civis do Poder Executivo dos EUA, disse a empresa. A plataforma é projetada para oferecer uma gama de capacidades, incluindo gestão de posições, ações de pessoal e processamento de registros e análises de força de trabalho, com integração aos sistemas de folha de pagamento, aposentadoria e benefícios.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.