O novo título de trilionário de Elon Musk surge em meio a uma aceleração da riqueza dos super-ricos. Segundo a Forbes, o patrimônio líquido de Musk atingiu US$ 1,1 trilhão após a forte valorização das ações da SpaceX em sua estreia no mercado. A maior parte dessa riqueza está em participações acionárias, não em dinheiro disponível.

O patrimônio de Musk é resultante principalmente de ações da SpaceX, Tesla, xAI e outros ativos. Mesmo assim, o marco de um indivíduo atingir mais de US$ 1 trilhão em patrimônio líquido destaca o enorme valor criado pelas empresas de tecnologia, inteligência artificial (IA) e exploração espacial.

Segundo a Forbes, a segunda pessoa mais rica do planeta atualmente é Larry Page, cofundador do Google, com um patrimônio líquido de aproximadamente US$ 294 bilhões até o meio-dia de sexta-feira, 12. Isso significa que o patrimônio de Elon Musk, estimado em US$ 1,1 trilhão, está cerca de US$ 706 bilhões acima do de Page.

Na verdade, a soma das fortunas dos quatro homens que aparecem logo atrás de Musk na lista da Forbes totalizava cerca de US$ 1,05 trilhão, valor ainda inferior ao patrimônio individual de Musk. Esses quatro são: Larry Page (Google) US$ 294 bilhões; Sergey Brin (Google) US$ 271 bilhões; Jeff Bezos (Amazon) US$ 249 bilhões e Larry Ellison (Oracle) US$ 232 bilhões.

As fortunas dos ultrarricos podem variar em dezenas de bilhões de dólares em um único dia, ou até mesmo em poucas horas, devido às oscilações dos mercados financeiros. O próprio patrimônio de Musk cresceu de forma extraordinária em um curto período. Segundo a Forbes: em 2024, sua fortuna era estimada em US$ 195 bilhões. Em 2025, ela havia subido para US$ 342 bilhões. Já em 2026, após a valorização da SpaceX e de outros ativos, atingiu aproximadamente US$ 1,1 trilhão.

Isso representa um aumento de mais de US$ 900 bilhões em apenas dois anos, uma das maiores expansões de riqueza individual já registradas na história moderna. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.