Mais de 500 milhões de ações da SpaceX trocaram de mãos na sessão desta sexta-feira, 12, que marcou a estreia da empresa aeroespacial e de satélites de Elon Musk na Nasdaq após uma Oferta Pública Inicial (IPO) recorde. O volume negociado na bolsa se assemelhou ao da estreia do Facebook (hoje Meta), que movimentou 580 milhões de ações, segundo a CNBC.

A SpaceX fechou cotada a US$ 160,95, após ajustes, com alta de 19%, o que confere um valor de cerca de US$ 2,1 trilhões para a companhia, tornando-a a sétima maior empresa em valor de mercado, segundo o site Companies Marketcap. Na máxima, o papel chegou a disparar a US$ 176,52.

O dia ainda não acabou. O JPMorgan realizará uma festa para encerrar o processo de IPO, segundo o The Wall Street Journal.

O cardápio trará drinks com nomes como "O Futuro é Público", com gim, champanhe, carambola, aloe vera, uva Concord, lima/limão, tomilho, pó de pera. Outro drink será "Starship", uma combinação de bourbon, licor siciliano agridoce, mel com crisântemo, bitters aromáticos, raspas de limão, Islay Mist. Outra opção será o Falcon 9 (nomeado em homenagem a um foguete da SpaceX): vodca infusionada com coco verde, espresso, canela queimada, cardamomo.

Musk, que tocou o sino de abertura da Nasdaq nesta sexta, se tornou o primeiro trilionário da história, com sua fortuna avaliada em cerca de US$ 1,1 trilhão, segundo a Forbes. Esse marco histórico foi alcançado graças ao IPO da SpaceX. Apesar disso, Musk - que passou o dia em Starbase, no Texas - não deve comparecer à festa de encerramento da oferta pública, conforme o WSJ.

"O que o investidor comprou hoje foi a habilidade de ajudar a construir o futuro", disse Antonio Gracias, membro do conselho da SpaceX, em registro no X.