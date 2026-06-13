Os preços médios do café em pó e do óleo de soja caíram em maio em 23 capitais brasileiras, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). "Valores menores também foram identificados para o açúcar e para a banana, que ficaram mais baratos na maior parte das capitais", destacou a estatal na Análise Mensal da Cesta Básica, elaborada em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Conforme a Conab, as boas perspectivas para a safra e o avanço da colheita contribuíram para a redução nos preços do café em pó, que chegou a cair 7,86% em Campo Grande (MS). No caso do óleo de soja, o aumento da oferta interna favoreceu a queda dos preços de varejo, com recuo de até 7,87% em Macapá (AP). "O cenário de maior oferta também explica a redução nos valores do açúcar em 21 capitais, destacando-se a capital amapaense, com queda de 20,41% nos preços apurados. Já para a banana, o maior declínio porcentual foi verificado na capital sul-mato-grossense, equivalente a 10,84%."

Considerando alimentos da cesta básica - sendo 12 nas regiões Norte e Nordeste e 13 na região Centro-Sul -, os preços da batata, tomate, carne bovina, feijão e leite integral subiram na maioria das capitais. "Com o encerramento da safra das águas e início da colheita da temporada das secas, a baixa oferta encareceu os valores da batata em todas as onze cidades do Centro-Oeste, Sudeste e Sul, com menor variação em São Paulo (40,03%). O tomate e a carne bovina de primeira apresentaram elevação em 26 capitais, reflexo da conjuntura de oferta dos produtos nos mercados locais. Para o fruto, a pesquisa demonstra valores até 44,8% maiores em Porto Alegre; já para a proteína, o porcentual subiu 7,35% em Porto Velho."

Ainda de acordo com a Conab, o feijão-carioca e o feijão-preto seguiram valorizados. A variedade carioca aumentou 1,13% em Cuiabá, e 31,36% em Macapá. O leite integral caiu em maio 3,28% no Rio de Janeiro e subiu 9,75% em Macapá. Os preços do arroz subiram em 18 capitais. Em Palmas, o levantamento apontou aumento porcentual de 14,23%, contrastando com o decréscimo de 9,04% apurado em Aracaju.

"No panorama da análise conjunta dos alimentos que compõem a cesta básica, o valor cresceu em todos os municípios monitorados, variando entre 1,73% para a capital sul-mato-grossense e 8,05% para Recife. Em relação ao custo médio, São Luís foi a capital com preço mais acessível para os itens mensurados, com valor médio de R$ 651,15, seguida por Aracaju (R$ 652,73), Rio Branco (R$ 689,11), Porto Velho (R$ 689,88) e Maceió (R$ 696,55). Em comparação ao mesmo período de 2025, a capital maranhense também teve queda no custo médio dos alimentos da cesta básica, que ficou 2,52% mais barata", afirmou a estatal.