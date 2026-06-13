As bolsas em Nova York fecharam em alta, com a estreia da SpaceX, empresa de foguetes e inteligência artificial (IA) de Elon Musk, sustentando o otimismo em Wall Street em meio a avanços nas negociações de um acordo entre Estados Unidos e Irã.

O Dow Jones fechou em alta de 0,70%, a 51.202,26 pontos, o S&P 500 subiu 0,50%, a 7.431,46 pontos, e o Nasdaq avançou 0,31%, a 25.888,84 pontos.

Na variação semanal, os ganhos foram de 0,66%, 0,64% e 0,7%, respectivamente.

A SpaceX abriu o pregão com a ação cotada a US$ 150. No fechamento, o papel foi cotado a US$ 161,11, alta de 19,34% em relação ao preço do IPO de US$ 135 por ação, definido na quinta-feira. O preço do IPO avaliou a empresa em cerca de US$ 1,8 trilhão.

A operação impactou outras ações do setor espacial. A fabricante de satélites AST SpaceMobile e a fornecedora de infraestrutura de lançamentos Firefly Aerospace despencaram 15,53% e 19%, respectivamente.

Em outros setores, a Advanced Micro Devices subiu 4,7%, depois que o Citi elevou a recomendação da fabricante de chips. Os papéis ligados à IA tiveram desempenho misto, a Astera Labs ficou estável e a CoreWeave subiu 5%. Por outro lado, Broadcom e a Palantir operaram em queda de 0,9% e 2,4%, respectivamente.

Analistas da Capital Economics destacam que IPOS costumam ocorrer nos estágios finais de grandes ciclos de alta das bolsas, quando os investidores procuram aproveitar o entusiasmo do mercado. "Com isso, cresce a possibilidade de que o rali das ações impulsionado pela IA esteja entrando em sua fase final", avaliam.

As bolsas oscilaram mais cedo, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, alertou que o Irã "precisa se acertar", após o vazamento de informações sobre o acordo que o mandatário classificou como falsas. Ainda assim, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que um memorando de entendimento entre os EUA e o Irã "nunca esteve tão próximo".

Em dados, o índice preliminar de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan subiu mais do que o esperado em junho, enquanto as expectativas de inflação para um e cinco anos recuaram, o que para analistas da Stifel Economics deu algum suporte ao risco nos mercados ao mostrar a resiliência da economia dos EUA.

*Com informações da Dow Jones Newswires