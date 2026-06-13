A JBS USA anunciou nesta sexta-feira, 12, o fechamento planejado de duas unidades nos Estados Unidos: uma planta de processamento de carne bovina em Souderton, na Pensilvânia, e uma fábrica de produtos de maior valor agregado em Memphis, no Tennessee.

O CEO da JBS USA, Wesley Batista Filho, disse em comunicado que a decisão foi difícil devido aos impactos sobre os funcionários e as comunidades locais.

A JBS afirmou que está implementando planos de transição para apoiar os trabalhadores afetados, incluindo oportunidades de transferência para vagas abertas em outras instalações da empresa nos EUA, além de oferecer suporte durante o processo.

A companhia destacou que os fechamentos fazem parte de uma estratégia mais ampla de crescimento, modernização e fortalecimento de suas operações no mercado norte-americano.

Nos últimos 12 meses, a JBS USA realizou investimentos em novas unidades e em expansões relevantes nos Estados do Texas, Geórgia e Iowa, com foco no aumento da capacidade de produção de alimentos preparados e produtos de maior valor agregado, na modernização das operações e na melhora do atendimento aos clientes, disse a empresa.

"A JBS USA está investindo fortemente nos Estados Unidos e no futuro da produção de alimentos", afirmou Batista Filho. "Ao mesmo tempo, precisamos garantir que nossas operações sejam eficientes, modernas e estejam preparadas para competir. Ao investir nas áreas em que estamos crescendo e realizar ajustes difíceis onde são necessários, estamos construindo uma empresa mais forte e mais resiliente."

Segundo a JBS, a produção das unidades será redistribuída para outras plantas da rede da empresa, garantindo a continuidade do abastecimento aos clientes.

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