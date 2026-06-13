O Ministério de Minas e Energia (MME) vai apresentar, na próxima semana, dados sobre o potencial do Brasil na produção do combustível sustentável de aviação (SAF), durante o chamado SAF Global Congress. Esse evento internacional ocorrerá em Amsterdã, na Holanda. O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Renato Dutra, participará do congresso.

Segundo o MME, neste evento, será buscada a "ampliação do diálogo" com os principais atores do setor, bem como atração de investimentos para o desenvolvimento da cadeia nacional de SAF.

Na atual gestão do governo Lula, foi sancionada a chamada lei "combustível do futuro", que prevê a criação de programas nacionais de SAF, além de diesel verde e biometano.

Há rotas mapeadas para uma futura produção em larga escala do SAF no Brasil, além de projetos em andamento. A matéria-prima inclui resíduos sólidos urbanos; resíduos agrícolas e florestais; óleos vegetais; gorduras vegetais e animais; cana-de-açúcar; ou ácidos graxos (compostos orgânicos).