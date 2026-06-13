A montadora Ford Motor Company anunciou o recall de 255.404 unidades do Ford Focus nos Estados Unidos após identificar que veículos reparados em uma campanha anterior podem continuar apresentando uma falha capaz de desligar o motor durante a condução.

Segundo a empresa, o problema está relacionado à válvula de purga do cânister, componente do sistema de controle de emissões que pode apresentar mau funcionamento e causar a parada inesperada do motor, aumentando o risco de acidentes.

O recall abrange modelos fabricados entre 2012 e 2018. Para corrigir a falha, as concessionárias realizarão gratuitamente uma atualização do software do sistema de controle do trem de força do veículo.

A Ford informou que as cartas de notificação aos proprietários devem começar a ser enviadas em 6 de julho.

Os números de identificação dos veículos (VINs) incluídos na campanha também estarão disponíveis para consulta a partir dessa data no sistema da Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos Estados Unidos (NHTSA). /AP