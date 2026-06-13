O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta sexta-feira, 12, que os entregadores e motociclistas são o último segmento de trabalhadores que faltava entrar no Palácio do Planalto e ser beneficiado. Ele discursou no lançamento da nova linha de crédito para esses trabalhadores comprarem motos e bicicletas elétricas, o Move Brasil Entregadores, medida que deve atender um milhão de pessoas.

"Vocês eram o último segmento de trabalhadores nesse País que faltava entrar nesse Palácio. Porque de Palácio, quando foi feito, não se pensava que trabalhadores pudessem entrar aqui dentro", afirmou o presidente da República.

Lula disse ainda que o governo está assumindo, com o Fundo Garantidor, a garantia dos financiamentos para que as pessoas mais pobres não deixem de ter acesso ao crédito.