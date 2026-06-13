Os aumentos nos custos da Alimentação, Habitação e Saúde responderam por toda a inflação no País em maio, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IPCA subiu 0,58% em maio. O grupo Alimentação e Bebidas teve uma alta de 1,33%, com impacto de 0,29 ponto porcentual. Já Habitação avançou 1,22%, contribuição de 0,18 ponto porcentual, e Saúde e Cuidados Pessoais subiram 0,90%, influência de 0,12 ponto porcentual.

Os alimentos pesaram, mas os combustíveis ajudaram a conter a inflação, frisou Fernando Gonçalves, gerente do IPCA no IBGE.

"Os combustíveis ajudaram a conter a taxa, a gasolina é o subitem de maior peso", lembrou.

De acordo com ele, se retirar os combustíveis do cálculo da inflação, o IPCA de maio ficaria em 0,76%.

Já se fossem desconsiderados os alimentos, o IPCA do quinto mês de 2026 teria sido de 0,37%.