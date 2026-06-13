O Ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, afirmou nesta sexta-feira, 12, que, enquanto o Brasil não aprova legislação que valorize os entregadores e motociclistas, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz o "possível e impossível" pela categoria.

"Enquanto o Brasil não aprova uma legislação que garanta mais valorização do trabalho de vocês, o governo do presidente Lula está fazendo o possível e o impossível para fazer esse reconhecimento", afirmou, em evento de lançamento de uma nova linha de crédito para trabalhadores comprarem motos e bicicletas elétricas.

No fim do discurso, ele ainda alfinetou o governo anterior, de Jair Bolsonaro (PL), ao dizer que este só fazia motociatas para aparecer na internet, sem ganhos reais para a categoria.

"Enquanto tinha gente que a única coisa que fazia pelos motoqueiros era ficar desfilando em motociata para fazer gracinha na internet, o governo do presidente Lula entrega realidade, vitória e conquistas", completou.