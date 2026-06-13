A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou nesta sexta-feira, 12, a anuência prévia para a transferência do controle societário da plataforma de aeroportos da Motiva, antiga CCR, para o Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), do México.

A operação envolve a venda de 20 aeroportos administrados pela Companhia de Participações em Concessões (CPC), braço de infraestrutura aeroportuária da companhia brasileira.

A decisão foi tomada por unanimidade pela diretoria colegiada da agência reguladora. Segundo o diretor-relator, Roberto Honorato, a área técnica da agência avaliou que a compradora atendeu aos requisitos jurídicos, técnicos e fiscais exigidos para operações dessa natureza e que a operação não compromete a continuidade, a regularidade nem a qualidade da prestação dos serviços aeroportuários concedidos.

Com a aprovação, a transação, anunciada pelas companhias em novembro de 2025, ainda depende da conclusão das etapas contratuais e societárias entre as partes, mas já tem aval regulatório para avançar.