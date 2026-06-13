O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta sexta-feira, 12, que a nova linha de crédito, Move Brasil Entregadores, para trabalhadores comprarem motos e bicicletas elétricas, deve atender 1 milhão de pessoas.

"Se nós contarmos todos, os celetistas, os de plataforma, nós vamos alcançar 1 milhão de colegas aí, de companheiros e de companheiras. Todos os dias, companheiras e companheiros, antes mesmo do dia amanhecer, e mesmo depois de ter anoitecido, rodam as ruas de todas as cidades pequenas e grandes, levando remédio, comida, documento, melhorando a vida das pessoas", afirmou Elias Rosa.