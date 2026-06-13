A inflação de serviços - usada como termômetro de pressões de demanda sobre os preços - passou de um aumento de 0,04% em abril para uma alta de 0,40% em maio, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os itens monitorados pelo governo saíram de uma elevação de 1% em abril para um aumento de 0,43% em maio.

No acumulado em 12 meses, a inflação de serviços passou de 5,75% em abril para 5,97% em maio. A inflação de monitorados em 12 meses saiu de 6,13% em abril para 5,85% em maio.