A SpaceX, fabricante de foguetes de Elon Musk, abriu operação no Nasdaq e subia mais de 20% neste início da tarde desta sexta-feira, 12, após uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) recorde. Com o salto, a empresa ultrapassou a marca de US$ 2 trilhões em valor de mercado já na sua estreia, figurando como a sétima maior empresa do mundo em valor de mercado, segundo levantamento do site Companies Marketcap, por volta das 13 horas (de Brasília).

Na marcação, a SpaceX subia 21%, a US$ 163,33, contra o preço de US$ 135 do IPO.

No mesmo horário, empresas do setor como a Rocket Lab e a Virgin Galactic tombavam 13% e 34,6%, respectivamente.