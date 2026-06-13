O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou nesta sexta-feira, 12, que as taxas de juros do programa Move Brasil para entregadores serão de 12,5% ao ano para homens e 11,5% ao ano para mulheres, com garantia das operações pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO). "O ponto central é reconhecer a importância dessas trabalhadoras e desses trabalhadores, o papel que essa linha tem de aumentar o bem-estar, o papel desses trabalhadores hoje para a sociedade brasileira para a economia brasileira", disse.

Segundo ele, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assina a medida provisória da nova linha de crédito nesta sexta, 12, e o portal de cadastramento será aberto também nesta sexta.

As contratações, entretanto, poderão ser feitas nos bancos a partir de 13 de julho. "É uma linha que vai levar ao aumento de produtividade, à descarbonização e à renovação da frota de motocicletas e bicicletas elétricas", completou.

O prazo de financiamento de crédito do Move Brasil Entregadores é de 48 meses, com carência de 2 meses.

Os modelos incluídos em linha de crédito são motos flex de até 160 cilindradas e bicicletas elétricas.

O novo programa permitirá o financiamento de um veículo por beneficiário, e os trabalhadores terão dois meses para começar a pagar e prazo de financiamento de até 48 meses. O seguro prestamista, proteção que ajuda a quitar a dívida em caso de imprevistos graves com o trabalhador, também poderá ser financiado.

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