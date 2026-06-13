Os recuos nos preços da gasolina, etanol e óleo diesel ajudaram a deter a inflação oficial no País em 0,13 ponto porcentual em maio. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo Transportes saiu de uma alta de 0,06% em abril para redução de 0,46% em maio, uma contribuição de -0,09 ponto porcentual para a taxa de 0,58% registrada pelo IPCA.

A desaceleração foi puxada pela queda de 1,95% nos preços dos combustíveis.

A gasolina exerceu o maior alívio sobre a inflação oficial no País, recuo de 1,46% e uma contribuição de -0,08 ponto porcentual.

O óleo diesel recuou 2,34%, impacto de -0,01 ponto porcentual, e o etanol caiu 6,20%, -0,04 ponto porcentual.

Já o gás veicular subiu 5,81%.

A passagem aérea aumentou 3,20%, uma pressão de 0,02 ponto porcentual.

O ônibus urbano subiu 0,43%, o metrô avançou 0,19%, e o ônibus intermunicipal elevou 0,16%.