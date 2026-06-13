No melhor maio desde 2019 - portanto, antes da pandemia -, a produção de veículos subiu 15,2% no mês passado, frente ao mesmo período de 2025, chegando a 253,5 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Na comparação com abril, houve alta de 6,3% na produção das montadoras.

Divulgado nesta sexta-feira, 12, pela Anfavea, entidade que representa o setor, o desempenho foi impulsionado pelos automóveis, cujas vendas subiram 28,1% no comparativo interanual, puxadas por modelos de entrada apoiados por descontos no IPI do programa Carro Sustentável.

No acumulado de janeiro a maio, a produção de veículos atingiu 1,13 milhão de unidades, um crescimento de 7,1% frente ao número registrado nos cinco primeiros meses do ano passado.

Vendas

As vendas somaram 274,7 mil veículos em maio, o melhor resultado mensal desde o início do ano. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 21,7%. Na margem - ou seja, na comparação de maio com abril -, houve crescimento de 10,6% nas vendas de veículos zero quilômetro.

Nos cinco primeiros meses do ano, foram vendidos 1,15 milhão de veículos, 16,4% acima do volume de um ano antes. Maio teve a melhor média diária de vendas desde dezembro de 2014, com 13,7 mil veículos emplacados a cada dia útil.

Exportações

Destaque negativo do balanço, as exportações, de 37,4 mil veículos em maio, caíram 29,9% ante o mesmo mês de 2025. Na comparação com abril, os embarques encolheram 13,4%. Com o resultado, as exportações desde o início do ano somam 179,9 mil veículos, uma queda de 20% na comparação com os cinco primeiros meses de 2025.

Emprego

O balanço da Anfavea mostra ainda que 1,2 mil vagas de trabalho foram criadas nas montadoras durante o mês passado.

As fábricas de veículos agora empregam 113,7 mil pessoas.