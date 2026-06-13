Sete dos nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram altas de preços em maio, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve aumentos em Alimentação e Bebidas, alta de 1,33% e impacto de 0,29 ponto porcentual; Artigos de Residência (0,08%, impacto zero); Comunicação (0,23% e impacto de 0,01 ponto porcentual); Saúde e Cuidados Pessoais (0,90% e impacto de 0,12 ponto porcentual); Despesas Pessoais (0,41%, impacto de 0,04 ponto porcentual); Habitação (1,22% e impacto de 0,18 ponto porcentual); e Vestuário (0,62%, contribuição de 0,03 ponto porcentual).

Houve estabilidade em Educação (zero), além de queda em Transportes (-0,46%, impacto de -0,09 ponto porcentual).

Regiões

Em maio, todas as 16 regiões investigadas pelo IBGE registraram altas de preços.

O resultado mais brando ocorreu em Curitiba (0,29%), enquanto os mais elevados foram registrados em Aracaju (1,31%) e Campo Grande (1,31%).