A Copasa confirmou nesta sexta-feira, 12, que o Estado de Minas Gerais aprovou o preço por ação ordinária de R$ 49,03 na oferta pública de distribuição secundária de ações da companhia, o que resultou em um montante total de R$ 8,38 bilhões. Os valores haviam sido antecipados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

No fato relevante, a empresa também afirmou que, conforme anúncio da oferta profissional divulgado nesta data, 114.075.921 ações foram alocadas à Equatorial, na qualidade de investidor de referência selecionado, o equivalente a 30% do capital da empresa.

A Copasa informou ainda que as ações passam a ser negociadas na B3 na próxima segunda-feira, 15, e que a liquidação física e financeira ocorrerá na terça, 16.

A empresa acrescentou que o acordo de acionistas entre o Estado de Minas Gerais, o investidor de referência e a companhia foi arquivado na sede da empresa.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast