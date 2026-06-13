O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira, 12, em entrevista ao programa Alô, alô, Brasil, da Rádio Nacional, que o governo irá ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra as pautas-bomba caso seja necessário. Ele citou que a Pasta mapeou ao menos nove desses projetos no Congresso com impacto de R$ 111 bilhões no ano.

"Claro que a gente tem que vencer as etapas no Congresso, em especial evitando que se vote medidas ruins. Mas caso seja necessário, da tela, o governo irá sim ao Supremo Tribunal Federal", afirmou Durigan.

Ele disse que inclusive a ideia é seguir jurisprudência do STF que determina o cumprimento das regras fiscais.

Para Durigan, o governo não pode deixar o espírito eleitoral tomar conta da agenda econômica.

Ele ponderou, entretanto, que ainda há uma conversa a ser feita com os presidentes da Câmara e do Senado para evitar a aprovação dessas medidas.

"O compromisso nesse momento é que a gente não deixe o espírito eleitoral, as demandas que aparecem dos diferentes setores, tomarem conta da agenda econômica nacional de modo a prejudicar o País", completou o ministro.

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