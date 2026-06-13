O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan subiu de 44,8 em maio para 48,9 em junho, segundo levantamento preliminar divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 12. O resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de alta a 47,8.

A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses caíram de 4,8% em maio para 4,6% em junho.

Para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação recuou de 3,9% para 3,4% na mesma comparação.