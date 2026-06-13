Os juros futuros abriram esta sexta-feira, 12, em forte queda, mas foram ganhando força em seguida. Os vértices curtos têm leve alta em meio à leitura do IPCA de maio, que subiu 0,58%, acima da mediana das projeções (0,55%). O resultado em 12 meses foi de 4,72% até maio, também superando a mediana estimada, de 4,68%.

Os demais ficam estáveis, apesar da queda do petróleo, diante da chance de um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã, mas com os retornos dos Treasuries em terreno positivo.

Às 9h10 desta sexta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 14,360%, de 14,331% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 ia para 14,545%, de 14,559%, e o para janeiro de 2031 marcava 14,445%, de 14,462% no ajuste de quinta-feira, dia 11.