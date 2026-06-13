A expansão do crédito bancário na China se recuperou em maio após a queda inesperada de abril, superando as expectativas em meio à demanda ainda fraca por financiamento.

Os novos empréstimos somaram 520 bilhões de yuans em maio, o equivalente a US$ 76,74 bilhões, segundo cálculos do The Wall Street Journal com base em dados do Banco do Povo da China (PBoC). O resultado ficou acima dos 460 bilhões de yuans estimados por economistas ouvidos pelo jornal. Em abril, os novos empréstimos em yuan haviam recuado 10 bilhões de yuans.

O financiamento social total, medida ampla de crédito que inclui captações fora do sistema bancário - alcançou 2,03 trilhões de yuans no mês passado, ante 620 bilhões de yuans em abril, um salto explicado em grande parte por fatores sazonais.

Já o M2, o indicador mais amplo da oferta de moeda, avançou 8,6% em maio na comparação anual, acima dos 8,5% projetados pelos economistas consultados. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.