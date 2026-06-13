O Reino Unido e o Japão devem anunciar um pacote de investimentos nas áreas de tecnologia, energia limpa e infraestrutura com potencial para criar milhares de empregos e gerar mais de 18 bilhões de libras - ou mais de US$ 24 bilhões - em ganhos econômicos, segundo informou neste sábado o governo inglês.

Neste domingo, 13, às vésperas da reunião do G7, na França, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, receberá sua homóloga japonesa, Sanae Takaichi, em Downing Street, na residência oficial do governo inglês.

Uma mesa redonda com líderes empresariais dos dois países para discutir oportunidades de crescimento econômico, com a expectativa de assinatura de mais de dez acordos comerciais e governamentais nos próximos dias.

Segundo a nota distribuída mais cedo, o encontro previsto para amanhã entre as duas lideranças também deve formalizar um pipeline de investimentos japoneses para os próximos cinco anos no Reino Unido, superior a 9 bilhões de libras, cujo foco serão projetos de urbanização, espaços corporativos e hubs de inovação.

Para o governo britânico, trata-se de um "voto de confiança" na economia do país e na estratégia de atração de capital estrangeiro para impulsionar crescimento de longo prazo.

Starmer afirmou, ainda segundo o comunicado, que "como economias do G7 e parceiros de segurança próximos, britânicos e japoneses estão trabalhando em algumas das tecnologias mais inovadoras do mundo, com o objetivo de combinar pesquisa e indústria para ampliar crescimento e segurança no país".

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast.