A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,21%
Pontos: 171.132,66
Máxima de +0,61% : 172.545 pontos
Mínima de -0,88% : 169.993 pontos
Volume: R$ 23,51 bilhões
Variação em 2026: 6,21%
Variação no mês: -1,53%
Dow Jones: +0,7%
Pontos: 51.202,26
Nasdaq: +0,31%
Pontos: 25.888,84
Ibovespa Futuro: -0,3%
Pontos: 171.335
Máxima (pontos): 172.780
Mínima (pontos): 169.905
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 40,60
Variação: +0,25%
Petrobras PN
Preço: R$ 41,18
Variação: -1,39%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,80
Variação: +0,68%
Ambev ON
Preço: R$ 16,61
Variação: -0,18%
Petrobras ON
Preço: R$ 46,19
Variação: -1,3%
Vale PNA
Preço: R$ 79,17
Variação: +0,47%
MBRF SA ON
Preço: R$ 15,99
Variação: -0,06%
Vale ON
Preço: R$ 79,17
Variação: +0,47%
Itausa PN
Preço: R$ 12,90
Variação: -0,23%
Global 40
Cotação: 711,796 centavos de dólar
(8/6/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,0610
Venda: R$ 5,0615
Variação: -0,79%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,19
Venda: R$ 5,29
Variação: -0,73%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,0821
Venda: R$ 5,0827
Variação: -1,26%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,1900
Venda: R$ 5,2670
Variação: -0,36%
- Dólar Futuro (julho)
Cotação:R$ 5,0845
Variação: -0,79%
- Euro
Compra: US$ 1,1564 (às 18h00)
Venda: US$ 1,1569 (às 18h00)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,8550
Venda: R$ 5,8560
Variação: -0,9%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,0600
Venda: R$ 6,1440
Variação: -0,5%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,28% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,40% ao ano.
- Over a 14,40%
- Ouro
Cotação: US$ 4.238,80 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +3%