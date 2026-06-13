A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,21%

Pontos: 171.132,66

Máxima de +0,61% : 172.545 pontos

Mínima de -0,88% : 169.993 pontos

Volume: R$ 23,51 bilhões

Variação em 2026: 6,21%

Variação no mês: -1,53%

Dow Jones: +0,7%

Pontos: 51.202,26

Nasdaq: +0,31%

Pontos: 25.888,84

Ibovespa Futuro: -0,3%

Pontos: 171.335

Máxima (pontos): 172.780

Mínima (pontos): 169.905

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 40,60

Variação: +0,25%

Petrobras PN

Preço: R$ 41,18

Variação: -1,39%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,80

Variação: +0,68%

Ambev ON

Preço: R$ 16,61

Variação: -0,18%

Petrobras ON

Preço: R$ 46,19

Variação: -1,3%

Vale PNA

Preço: R$ 79,17

Variação: +0,47%

MBRF SA ON

Preço: R$ 15,99

Variação: -0,06%

Vale ON

Preço: R$ 79,17

Variação: +0,47%

Itausa PN

Preço: R$ 12,90

Variação: -0,23%

Global 40

Cotação: 711,796 centavos de dólar

(8/6/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,0610

Venda: R$ 5,0615

Variação: -0,79%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,19

Venda: R$ 5,29

Variação: -0,73%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,0821

Venda: R$ 5,0827

Variação: -1,26%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,1900

Venda: R$ 5,2670

Variação: -0,36%

- Dólar Futuro (julho)

Cotação:R$ 5,0845

Variação: -0,79%

- Euro

Compra: US$ 1,1564 (às 18h00)

Venda: US$ 1,1569 (às 18h00)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,8550

Venda: R$ 5,8560

Variação: -0,9%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,0600

Venda: R$ 6,1440

Variação: -0,5%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,28% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,40% ao ano.

- Over a 14,40%

- Ouro

Cotação: US$ 4.238,80 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +3%


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