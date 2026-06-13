O BTG Pactual informou nesta quarta-feira, 11, que recebeu autorização do Banco Central do Uruguai (BCU) para a aquisição do HSBC local. A transação, anunciada em julho de 2025, prevê também instrumentos adicionais de capital, por um montante aproximado de US$ 175 milhões. O valor está sujeito a ajustes para refletir os resultados da operação entre 31 de dezembro de 2024 e a data de fechamento do negócio.

A operação faz parte da estratégia de crescimento internacional e de ampliação da presença do BTG na América Latina. "Após a conclusão da transação, iniciaremos uma nova etapa de integração da operação local à plataforma global do BTG, ampliando também o acesso de clientes e investidores locais às oportunidades globais da nossa plataforma", afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, em release divulgado à imprensa.

Atualmente, a instituição possui operações no Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Argentina. Está presente também na Europa e nos Estados Unidos, onde passou a operar inclusive com licença bancária, após concluir a aquisição do M.Y. Safra Bank em janeiro deste ano.

Para o CEO do HSBC Uruguai, Constantino Gotsis, a aprovação do BCU "abre um novo capítulo para o fortalecimento e crescimento do sistema financeiro uruguaio". Até a conclusão, o banco permanece como parte do Grupo HSBC e seguirá focado em apoiar seus clientes durante a transição.