O preço médio da gasolina nos Estados Unidos caiu para abaixo de US$ 4 por galão pela primeira vez em semanas, acompanhando o recuo do petróleo após a assinatura de um acordo preliminar de paz entre Washington e Teerã e a perspectiva de reabertura do Estreito de Ormuz. Segundo a associação AAA Gas, a média nacional atingiu US$ 3,999 por galão nesta quinta-feira, 18, mais de 50 centavos abaixo do nível registrado há um mês.

Os preços do petróleo recuavam nas primeiras horas do dia, com investidores reagindo ao memorando de entendimento assinado na quarta-feira (17) pelos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Irã, Masoud Pezeshkian. O documento prevê a reabertura do Estreito de Ormuz após a suspensão do bloqueio aos portos iranianos e das sanções sobre as exportações de petróleo do país.

O acordo de 14 pontos, firmado antes do prazo inicialmente previsto para sexta-feira, abre caminho para a normalização do tráfego na hidrovia, responsável por cerca de um quinto do comércio global diário de petróleo. Ainda assim, persistem dúvidas sobre o cenário de longo prazo. O texto estabelece isenção de tarifas para navios comerciais por apenas 60 dias, embora Trump tenha afirmado posteriormente que a passagem permanecerá "livre de tarifas" após esse período.

Analistas do Goldman Sachs estimam que as exportações de petróleo do Golfo Pérsico retornarão aos níveis pré-conflito até o fim de julho, mas alertam para riscos. "Muitos armadores ainda demonstram cautela quanto à existência de diretrizes claras para a navegação", escreveu a analista Yulia Zhestkova Grigsby, citando também a aversão ao risco dos transportadores e os objetivos geopolíticos do Irã durante as negociações nucleares dos próximos 60 dias. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.