O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, enfatizou nesta quinta-feira (18) a importância de que haja cooperação e troca de informações entre as instituições envolvidas no Sistema de Informações de Créditos (SCR). Ele participou da abertura do I Seminário sobre os Impactos da Judicialização do SCR, promovido pela Revista Justiça e Cidadania, em Brasília.

"Muitas vezes o não entendimento completo sobre o que é o SCR e como ele funciona pode dar guarida para que existam certos pedidos para que, pensando em proteger eventualmente algum tipo de informação, na verdade se omita dados e informações que são relevantes não só para os participantes do sistema financeiro na concessão de crédito, mas inclusive para órgãos de persecução e para a Justiça - para entender se aquele participante está fazendo alguma coisa errada e fornecer informação para a Justiça", disse Galípolo.

O banqueiro central ressaltou que o crédito é um instrumento essencial para o desenvolvimento de qualquer País e que a informação é um dos requisitos mais relevantes para que o sistema possa funcionar de forma adequada. "Há, como a gente já vinha comentando, um produto importante a ser entregue para a sociedade, que é essa cooperação entre as diversas instituições que têm o seu mandato próprio, mas que podem e devem colaborar na percepção dos seus objetivos", afirmou.