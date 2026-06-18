O Ifo manteve a projeção de que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha deve acelerar para 0,8% em 2026 (ante 0,2% em 2025), mas reduziu a estimativa para 2027 de 1,2% para 0,8%. Em relatório publicado nesta quinta-feira, 18, o instituto alemão ressalta que o cenário parte da hipótese de que o conflito no Oriente Médio vai desescalar nas próximas semanas e de que o Estreito de Ormuz será reaberto.

Segundo o Ifo, o choque nos preços de energia deve reduzir o crescimento em 0,4 ponto porcentual tanto em 2026 quanto em 2027. "Espera-se então que os preços de energia caiam gradualmente, mas permaneçam acima dos níveis pré-guerra até o fim do período de projeção", afirma.

O instituto também elevou suas projeções para a inflação cheia na Alemanha. A expectativa é de que a taxa alcance 2,9% em 2026 (ante 2,2% na estimativa anterior) e desacelere para 2,7% em 2027 (ante 2,3%). Na avaliação do Ifo, o conflito no Oriente Médio desencadeou um choque global nos preços de energia, e a inflação mais alta está "corroendo" o poder de compra das famílias e reduzindo o consumo.

No cenário global, o Ifo projeta crescimento de 2,2% em 2026 e 2,4% em 2027. Já a expansão do comércio mundial desaceleraria de 3,0% para 2,0% no período.