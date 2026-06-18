O governo do Reino Unido informou nesta quinta-feira (18) que já destinou cerca de 555 milhões de libras à siderúrgica British Steel para financiar capital de giro, incluindo a compra de matérias-primas e o pagamento de salários, enquanto mantém medidas especiais para garantir a continuidade das operações da empresa.

Em comunicado enviado ao Parlamento, o governo reiterou que sua prioridade é preservar a operação segura dos altos-fornos da unidade de Scunthorpe. Segundo a nota, autoridades seguem prestando apoio no local para assegurar a produção doméstica ininterrupta de aço e monitorar o uso dos recursos públicos.

O Executivo afirmou que os recursos destinados à companhia serão financiados por verbas já previstas no orçamento, dentro do limite de gastos estabelecido na Declaração de Primavera de 2025. Os desembolsos serão registrados nas contas do Departamento de Negócios e Comércio dos exercícios fiscais de 2025-26 e 2026-27.

O governo também destacou que o projeto de lei que abre caminho para a nacionalização da British Steel já concluiu sua tramitação na Câmara dos Comuns e está em análise na Câmara dos Lordes.

De acordo com o comunicado, as autoridades estão "fortemente inclinadas" a utilizar os poderes previstos na legislação para levar a empresa ao controle estatal no futuro. A decisão, porém, dependerá da avaliação do interesse público e da análise das informações disponíveis no momento.