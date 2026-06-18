A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China (NDRC, na sigla em inglês) informou nesta quinta-feira (18) que já liberou duas parcelas de recursos para o programa de substituição de bens de consumo, totalizando 125 bilhões de yuans (US$ 18,49 bilhões), como parte das medidas de estímulo à demanda doméstica.

Durante coletiva de imprensa, o porta-voz da NDRC, Li Chao, afirmou que, entre janeiro e maio, os recursos destinados ao programa de troca de bens de consumo já impulsionaram vendas superiores a 820 bilhões de yuans (US$ 121,3 bilhões) e beneficiaram mais de 110 milhões de pessoas.

Segundo Chao, as políticas conhecidas como "Duas Novas" ("Liangxin"), que combinam incentivos à renovação de equipamentos e à substituição de bens de consumo, tiveram forte impacto sobre a atividade econômica no primeiro semestre. "O efeito de impulso é forte", disse.

O dirigente destacou que também foram liberados, em duas parcelas, 185,1 bilhões de yuans (US$ 27,4 bilhões) para projetos de atualização de equipamentos, apoiando mais de 11 mil iniciativas e investimentos totais superiores a 840 bilhões de yuans (US$ 124,3 bilhões).

A NDRC anunciou ainda que pretende ampliar o alcance do programa nos próximos meses. De acordo com Chao, até o fim de junho será liberada uma terceira parcela de 62,5 bilhões de yuans (US$ 9,2 bilhões) para a renovação de bens de consumo, enquanto a lista completa dos projetos contemplados pelos 200 bilhões de yuans (US$ 29,6 bilhões) previstos para atualização de equipamentos neste ano também será divulgada até o final do mês.

Segundo o porta-voz, o governo continuará aperfeiçoando os mecanismos de supervisão para garantir que os subsídios cheguem aos consumidores de forma "mais justa, conveniente e padronizada", além de reforçar o combate a fraudes e irregularidades na concessão dos incentivos.