O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira (18) que a chamada "taxa das blusinhas" - um imposto federal cobrado de importações com valor até US$ 50 - vai permanecer zerada até 31 de dezembro, o fim deste mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O imposto foi zerado em maio deste ano, sem aviso prévio, após uma longa disputa entre áreas do governo que eram favoráveis ou contrárias à sua manutenção. Antes, o Executivo defendeu a aplicação da cobrança, que foi instituída em agosto de 2024 após a aprovação de uma lei pelo Congresso Nacional.

Segundo Durigan, o fim da cobrança foi viabilizado pelo programa Remessa Conforme, da Receita Federal, que permitiu acompanhar as importações de maneira online.