As ações chinesas relacionadas à inteligência artificial (IA) avançaram de forma generalizada nesta quinta-feira, 18, após o principal regulador do mercado de capitais do país afirmar que implementará reformas para apoiar um maior número de ofertas públicas iniciais (IPOs, na sigla em inglês) de empresas de IA.

Em Xangai, os papéis da Moore Threads fecharam em alta de 4,69%, os da MetaX avançaram 5,10% e os da Cambricon Technology dispararam 14,2% nesta quinta. O índice ChiNext, frequentemente comparado à Nasdaq por reunir empresas de crescimento acelerado, subiu 2,05%.

O presidente da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC), Wu Qing, afirmou durante o Fórum Lujiazui, em Xangai, na quarta-feira, 17, que as reformas terão como foco o STAR Market (Science and Technology Innovation Board), voltado para empresas de tecnologia em Xangai, e o ChiNext, em Shenzhen.

Segundo Wu, o regulador pretende flexibilizar as regras de listagem para desenvolvedores de grandes modelos de linguagem (LLMs) de IA e apoiar mais empresas de "tecnologia de ponta" (hard-tech), incluindo companhias dos setores de computação quântica, biomanufatura e inteligência incorporada (embodied intelligence), para abrirem capital no STAR Market.

Empresas dos setores de novo consumo e serviços modernos listadas no ChiNext também receberão maior apoio, acrescentou o dirigente. Wu ainda incentivou empresas elegíveis negociadas em Hong Kong a realizarem dupla listagem no mercado chinês.

As medidas fazem parte do esforço de Pequim para ampliar a autossuficiência tecnológica e impulsionar o crescimento econômico por meio das chamadas "novas forças produtivas", conceito que engloba inovações desenvolvidas no país em áreas como manufatura avançada, IA e biotecnologia. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.