O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou queda de 0.42% na segunda prévia de junho, caindo em relação à elevação de 0,86% da mesma leitura de maio, divulgou nesta quinta-feira, 18, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na primeira prévia de junho, o indicador havia registrado alta de 0,21%.

O resultado desta leitura foi puxado pela queda do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) que passou de alta de 0,98% em maio para deflação de 0,84% em junho. Por outro lado, houve aceleração do Índice Nacional de Custo da Construção (0,73% para 0,91%) e do Índice de Preços ao Consumidor (0,52% para 0,40%).