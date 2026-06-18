O Banco da Inglaterra (BoE) decidiu manter sua principal taxa de juros em 3,75% pela quarta vez consecutiva, ao fim da reunião de política monetária nesta quinta-feira, 18, enquanto avalia os efeitos do conflito no Oriente Médio, que pode estar perto do fim após a assinatura de um acordo provisório entre Estados Unidos e Irã.

A decisão veio em linha com a previsão de analistas compilados pela Broadcast. O último ajuste dos juros ocorreu em dezembro, quando o BoE cortou a taxa básica em 25 pontos-base.

A manutenção ocorre um dia após líderes dos EUA e do Irã assinarem um acordo para encerrar as hostilidades, abrindo um prazo de 60 dias de negociações para que as partes alcancem um entendimento final sobre o futuro do programa nuclear iraniano.

O conflito no Oriente Médio tem ajudado a manter a inflação britânica acima da meta oficial de 2% do BoE. Em maio, a taxa anual ficou em 2,8%.