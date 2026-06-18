A taxa de desemprego do Reino Unido caiu para 4,9% no trimestre até abril, ante 5% nos três meses até março, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 18, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês). O resultado veio abaixo da expectativa de analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal, que previam manutenção da taxa em 5%.

O ONS também informou que o salário semanal médio, excluindo bônus, avançou 3,4% na comparação anual no trimestre até abril, repetindo a variação observada nos três meses até março. Nesse caso, o consenso do WSJ era de desaceleração para 3,2%.

*Com informações da Dow Jones Newswires