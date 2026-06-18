O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central afirmou nesta quarta-feira, 17, que a magnitude do seu "ciclo de calibração" da taxa Selic vai ser estabelecida conforme novas informações sobre o cenário sejam incorporadas.

O colegiado diminuiu os juros em 0,25 ponto porcentual, de 14,50% para 14,25% ao ano, conforme esperavam 39 das 49 instituições financeiras que responderam à mais recente pesquisa Projeções Broadcast.

"Em decorrência da dinâmica dos riscos associados à evolução dos preços, o Comitê reafirma que a magnitude total do ciclo de calibração será estabelecida à luz de novas informações visando assegurar a convergência da inflação à meta", diz o comunicado da decisão.

O Copom voltou a destacar que o período prolongado de manutenção da Selic em nível restritivo propiciou evidências de impactos da política monetária sobre a atividade, que desacelerou. Mesmo assim, destacou que ainda há outras pressões a se considerar.

"O cenário segue sendo marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, e pressões no mercado de trabalho", disse o comitê. "Nesse momento, as projeções de inflação apresentam distanciamento adicional em relação à meta no horizonte relevante para a política monetária. Ao mesmo tempo, a incerteza acerca dessas projeções permanece mais elevada que o usual, em função da falta de clareza sobre a trajetória dos condicionantes dos modelos de projeção analisados."