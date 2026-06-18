O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) reafirmou nesta quarta-feira, 17, serenidade e cautela na condução da política monetária, no cenário atual, caracterizado por forte aumento da incerteza.

A avaliação consta no comunicado da reunião de junho do comitê. No encontro, o colegiado reduziu a Selic em 0,25 ponto porcentual, de 14,50% para 14,25%. Esse foi o terceiro corte consecutivo da taxa.

"O Comitê julgou apropriado, nesse momento, dar sequência ao ciclo de calibração da política monetária, reduzindo a taxa básica de juros para 14,25% ao ano", afirma. Segundo o Copom, sem prejuízo ao objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, "essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego".