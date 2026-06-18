A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,7%

Pontos: 168.453,93

Máxima de +1,31% : 171.878 pontos

Mínima de -1,02% : 167.916 pontos

Volume: R$ 28,86 bilhões

Variação em 2026: 4,55%

Variação no mês: -3,07%

Dow Jones: -0,98%

Pontos: 51.492,55

Nasdaq: -1,34%

Pontos: 26.021,66

Ibovespa Futuro: +0,54%

Pontos: 170.270

Máxima (pontos): 171.800

Mínima (pontos): 169.025

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 40,81

Variação: +0,89%

Petrobras PN

Preço: R$ 38,45

Variação: -0,23%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,55

Variação: -0,62%

Ambev ON

Preço: R$ 16,15

Variação: -1,76%

Petrobras ON

Preço: R$ 42,91

Variação: -0,95%

Vale PNA

Preço: R$ 79,40

Variação: -2,5%

MBRF SA ON

Preço: R$ 15,50

Variação: -2,88%

Vale ON

Preço: R$ 79,40

Variação: -2,5%

Itausa PN

Preço: R$ 13,05

Variação: +1,48%

Global 40

Cotação: 683,914 centavos de dólar

(16/6/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1072

Venda: R$ 5,1077

Variação: +0,41%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,17

Venda: R$ 5,27

Variação: -0,45%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,0635

Venda: R$ 5,0641

Variação: -0,27%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,1000

Venda: R$ 5,2260

Variação: -0,57%

- Dólar Futuro (julho)

Cotação: R$ 5,1220

Variação: +0,31%

- Euro

Compra: US$ 1,15 (às 18h15)

Venda: US$ 1,1504 (às 18h15)

Variação: -0,01%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,8720

Venda: R$ 5,8730

Variação: -0,54%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,0500

Venda: R$ 6,1190

Variação: +0,41%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,22% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,40% ao ano.

- Over a 14,40%

- Ouro

Cotação: US$ 4.381,40 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,62%


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