A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,7%
Pontos: 168.453,93
Máxima de +1,31% : 171.878 pontos
Mínima de -1,02% : 167.916 pontos
Volume: R$ 28,86 bilhões
Variação em 2026: 4,55%
Variação no mês: -3,07%
Dow Jones: -0,98%
Pontos: 51.492,55
Nasdaq: -1,34%
Pontos: 26.021,66
Ibovespa Futuro: +0,54%
Pontos: 170.270
Máxima (pontos): 171.800
Mínima (pontos): 169.025
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 40,81
Variação: +0,89%
Petrobras PN
Preço: R$ 38,45
Variação: -0,23%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,55
Variação: -0,62%
Ambev ON
Preço: R$ 16,15
Variação: -1,76%
Petrobras ON
Preço: R$ 42,91
Variação: -0,95%
Vale PNA
Preço: R$ 79,40
Variação: -2,5%
MBRF SA ON
Preço: R$ 15,50
Variação: -2,88%
Vale ON
Preço: R$ 79,40
Variação: -2,5%
Itausa PN
Preço: R$ 13,05
Variação: +1,48%
Global 40
Cotação: 683,914 centavos de dólar
(16/6/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1072
Venda: R$ 5,1077
Variação: +0,41%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,17
Venda: R$ 5,27
Variação: -0,45%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,0635
Venda: R$ 5,0641
Variação: -0,27%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,1000
Venda: R$ 5,2260
Variação: -0,57%
- Dólar Futuro (julho)
Cotação: R$ 5,1220
Variação: +0,31%
- Euro
Compra: US$ 1,15 (às 18h15)
Venda: US$ 1,1504 (às 18h15)
Variação: -0,01%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,8720
Venda: R$ 5,8730
Variação: -0,54%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,0500
Venda: R$ 6,1190
Variação: +0,41%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,22% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,40% ao ano.
- Over a 14,40%
- Ouro
Cotação: US$ 4.381,40 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,62%