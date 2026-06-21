O fundador da empresa global de videogames Ubisoft, criadora de Assassins Creed, morreu em um incidente aéreo no oeste da França, informaram as autoridades neste sábado, 20. O avião modelo Cessna 421 bimotor que transportava Claude Guillemot e um instrutor de voo caiu na noite da sexta-feira perto do aeroporto de La Baule, na costa atlântica francesa, informou o prefeito Franck Louvrier em comunicado.

Segundo ele, os dois eram pilotos licenciados e experientes; o instrutor também morreu.

As causas do acidente serão apuradas, e uma investigação está em andamento.

A aeronave caiu em um campo pouco antes de pousar no Aeroporto de La Baule-Escoublac, disse à Associated Press um funcionário do terminal, sob condição de anonimato, por não estar autorizado a falar publicamente.

Guillemot fundou a Ubisoft em 1986 ao lado de quatro irmãos.

A empresa é responsável por franquias como Assassins Creed, Just Dance, Rayman e Tom Clancy. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado