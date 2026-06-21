A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,03%

Pontos: 168.333,61

Máxima de +0,3% : 168.787 pontos

Mínima de -0,37% : 167.658 pontos

Volume: R$ 27,49 bilhões

Variação em 2026: 4,47%

Variação no mês: -3,14%

Dow Jones: +0,14%

Pontos: 51.564,70

Nasdaq: +1,91%

Pontos: 26.517,93

Ibovespa Futuro: -0,25%

Pontos: 171.355

Máxima (pontos): 171.960

Mínima (pontos): 170.745

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,87

Variação: -0,8%

Petrobras PN

Preço: R$ 38,80

Variação: -0,13%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,47

Variação: estável

Ambev ON

Preço: R$ 16,05

Variação: -1,05%

Petrobras ON

Preço: R$ 43,34

Variação: +0,49%

Vale PNA

Preço: R$ 80,75

Variação: +1,01%

MBRF SA ON

Preço: R$ 15,28

Variação: -1,10%

Vale ON

Preço: R$ 80,75

Variação: +1,01%

Itausa PN

Preço: R$ 12,79

Variação: -0,98%

Global 40

Cotação: 670,361 centavos de dólar

Variação: -1,98%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1643

Venda: R$ 5,1648

Variação: -0,2%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,24

Venda: R$ 5,34

Variação: +1,1%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1436

Venda: R$ 5,1442

Variação: -0,15%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,2100

Venda: R$ 5,3080

Variação: +1,1%

- Dólar Futuro (julho)

Cotação: R$ 5,1645

Variação: -0,20%

- Euro

Compra: US$ 1,1468 (às 18h08)

Venda: US$ 1,147 (às 18h08)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,9260

Venda: R$ 5,9280

Variação: estável

- Euro turismo

Compra: R$ 6,0500

Venda: R$ 6,1460

Variação: -0,05%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,15% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,15% ao ano.

- Over a 14,15%

- Ouro

Cotação: US$ 4.245,9 por onça-troy*(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: sem variação

*cotação de quinta-feira, 18, devido ao feriado Juneteenth (Dia Nacional da Independência) nesta sexta-feira, 19, nos EUA.


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