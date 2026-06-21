A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,03%
Pontos: 168.333,61
Máxima de +0,3% : 168.787 pontos
Mínima de -0,37% : 167.658 pontos
Volume: R$ 27,49 bilhões
Variação em 2026: 4,47%
Variação no mês: -3,14%
Dow Jones: +0,14%
Pontos: 51.564,70
Nasdaq: +1,91%
Pontos: 26.517,93
Ibovespa Futuro: -0,25%
Pontos: 171.355
Máxima (pontos): 171.960
Mínima (pontos): 170.745
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,87
Variação: -0,8%
Petrobras PN
Preço: R$ 38,80
Variação: -0,13%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,47
Variação: estável
Ambev ON
Preço: R$ 16,05
Variação: -1,05%
Petrobras ON
Preço: R$ 43,34
Variação: +0,49%
Vale PNA
Preço: R$ 80,75
Variação: +1,01%
MBRF SA ON
Preço: R$ 15,28
Variação: -1,10%
Vale ON
Preço: R$ 80,75
Variação: +1,01%
Itausa PN
Preço: R$ 12,79
Variação: -0,98%
Global 40
Cotação: 670,361 centavos de dólar
Variação: -1,98%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1643
Venda: R$ 5,1648
Variação: -0,2%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,24
Venda: R$ 5,34
Variação: +1,1%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1436
Venda: R$ 5,1442
Variação: -0,15%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,2100
Venda: R$ 5,3080
Variação: +1,1%
- Dólar Futuro (julho)
Cotação: R$ 5,1645
Variação: -0,20%
- Euro
Compra: US$ 1,1468 (às 18h08)
Venda: US$ 1,147 (às 18h08)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,9260
Venda: R$ 5,9280
Variação: estável
- Euro turismo
Compra: R$ 6,0500
Venda: R$ 6,1460
Variação: -0,05%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,15% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,15% ao ano.
- Over a 14,15%
- Ouro
Cotação: US$ 4.245,9 por onça-troy*(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: sem variação
*cotação de quinta-feira, 18, devido ao feriado Juneteenth (Dia Nacional da Independência) nesta sexta-feira, 19, nos EUA.