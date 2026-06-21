Os preços médios do etanol hidratado caíram em 16 Estados, subiram em seis e no Distrito Federal e ficaram estáveis em quatro nesta semana. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol recuou 0,48%, para R$ 4,13 o litro.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço caiu 0,26%, a R$ 3,85 o litro.

A maior alta porcentual, de 3,16%, foi registrada no Distrito Federal, onde o litro passou a R$ 4,24. Em Pernambuco houve a maior queda, de 3,51%, para R$ 5,23 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,89 o litro, em São Paulo.

O maior preço, de R$ 6,60, foi observado no Acre.

Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,85, foi registrado em São Paulo, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 5,84.