O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira, 19, que o governo está próximo de fechar o Plano Safra deste ano, que deve ser parecido com o do ano passado, possivelmente com novo recorde. Ele concedeu entrevista ao Jota.

"O Plano Safra vai estar muito próximo do ano passado, possivelmente um novo recorde, a gente está fechando os números. Sem dúvida, o Plano Safra global do ano passado foi R$ 593 bilhões", declarou Durigan.

Segundo ele, o Executivo está na fase final de desenho do plano, fechando as distribuições de funding dentro das diferentes linhas do programa.

Perguntado sobre as negociações com os Estados Unidos para barrar possíveis novas tarifas a produtos brasileiros, ele disse que o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços está à frente disso e tem novas reuniões marcadas, Jamieson Greer, Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR).

"O tema da discussão bilateral tem ficado com o MDIC. Mas eu estou sempre muito à disposição. Tenho conversado com atores que circulam, que conhecem, que têm essa interface. E, de novo, o Brasil tem razão", completou.

Por último, o ministro repetiu que não tem pretensão e nem discute uma eventual permanência no cargo em caso de um 4º mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).