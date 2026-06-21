O ministro da Fazenda, Dario Durigan, defendeu nesta sexta-feira, 19, que o imposto seletivo da reforma tributária - que vai incidir sobre bens como bebidas alcoólicas e tabaco - seja debatido com todos os setores da economia ainda este ano para entrar em vigor já em janeiro de 2027, de forma que a transição de sistemas já comece com o tributo.

"A ideia é que a gente pactue com os diferentes setores que vão ser impactados pelo imposto seletivo, de maneira a fazer um processo em que comecemos sem grandes discussões de imposto seletivo, mantendo a carga que hoje eles têm no IPI", disse o ministro, durante entrevista ao Jota.

A princípio, a ideia é que as reuniões com os setores ocorram em duas semanas, após uma viagem do ministro à China entre os dias 20 e 28. Durigan também deve conversar com líderes do Congresso para buscar um encaminhamento da proposta no Legislativo. A "virada de chave" precisa ser definida ainda em 2026.

"A proposta tem de ser encaminhada este ano, em comum acordo com os setores e os líderes do Congresso, a tempo de cumprir a noventena", disse o ministro. "Se a gente tiver um bom acordo com os setores e com os líderes do Congresso, a gente encaminha esse tema para ser votado, para ser apresentado antes da eleição e votado depois da eleição."