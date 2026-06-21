O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta sexta-feira, 19, que as medidas adotadas pelo governo para controlar os preços de combustíveis serão encerradas assim que os preços do petróleo se estabilizarem, na esteira do fim da guerra do Irã.

"O meu compromisso é que tão logo a gente estabilize, nós vamos reverter as medidas", disse Durigan, em entrevista ao Jota. "Acho que, dentro do mês de junho, vamos ter a definição de que houve uma estabilização, de que as causas que geraram as medidas não estão mais existentes e está na hora de reverter."