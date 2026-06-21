O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira, 19, que há distorções na Previdência do setor público e que há formas de fazer uma reforma da previdência no futuro. Ele concedeu entrevista ao portal Jota.

"Então, não conseguimos ter legitimidade de debate público se não revermos esses casos mais distorcidos como a aposentadoria no setor público com muito privilégio, aposentando com uma idade muito nova", afirmou o ministro.

Para Durigan, simplesmente mudar o tempo de contribuição ou a idade para aposentadoria pode não ser a única resposta ou até a melhor resposta para o problema previdenciário brasileiro.

"Simplesmente dizer que você tem que aumentar a idade, você tem que aumentar o tempo de contribuição, pode não ser a única resposta, pode não ser a melhor resposta. Eu acho que no setor público tem muita distorção. A gente propôs a revisão da aposentadoria de militar", completou o ministro.