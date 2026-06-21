O ministro da Fazenda, Dario Durigan, repetiu nesta sexta-feira, 19, que o "problema de origem" do Banco Master foi a falta de supervisão do Banco Central, citando as suspeitas de que dois servidores da cúpula da autarquia teriam recebido vantagens indevidas para favorecer a instituição.

Durante entrevista ao Jota, Durigan foi indagado sobre o Master e sobre a operação da Polícia Federal que atingiu na quinta-feira, 18, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

"Ele não é réu, não está sendo investigado formalmente", respondeu o ministro, acrescentando ter "confiança" no petista.

Desde a quinta-feira, Durigan vem adotando como estratégia a repetição de que os problemas do Master surgiram durante a gestão do ex-presidente do BC Roberto Campos Neto, indicado ao cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.